Defensoría recibió quejas de indígenas en albergue de la alcaldía de Medellín

La Defensora Regional del Pueblo, Yucelly Rincón explicó que, una vez terminó una visita en el albergue que dispuso la alcaldía de Medellín para atender a los indígenas que llegaron del Carmen de Atrato - Chocó, encontró que esta población no está recibiendo una atención adecuada, en especial los 72 niños, 50 de ellos menores de 5 años que se encuentran allí con sus familias.

La funcionaria explicó lo que encontró en una visita al albergue "nosotros fuimos hacer la inspección en la alcaldía el día viernes donde tuve que requerir a la Secretaría de Salud toda vez que encontramos una niña desmayada en el piso, un bebé con un brote impresionante, los niños con diarrea. Ellos me explicaban que la Secretaría de Salud había enviado una unidad móvil un día antes y que muchos de ellos están siendo vacunados, pero permaneció durante todo el día y no llegó nadie, eran las 3:30 de la tarde y no llegaba nadie, después de que activo las alertas hago un llamamiento a la Secretaría de Salud que no me respondió ese día tuve que llamar a la Procuraduría y en este momento vamos a investigar esta situación".

Mientras tanto la personería de Medellín advirtió que en los próximos días podría incrementar la cifra de migración de indígenas.