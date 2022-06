Con dificultades por salarios 315 contratistas tercerizados de Red Salud

El gerente de la entidad, José Antonio Correa, entregó las claridades sobre la situación enfatizando en que a raíz de la liquidación de EPS se ha agudizado la crisis de la salud.

Sostuvo que no son responsables directos del pago porque es la contratación tercerizada, sin embargo, destacó que la empresa se encuentra en el tiempo para realizar el pago. Resaltó que el personal de planta y contratistas directos están al día en pagos, pero establecen el acompañamiento para superar la dificultad.

El gerente indicó que la situación es crítica por la intervención que realiza la Superintendencia en EPS que no cumplen con las condiciones entendiendo que es una buena iniciativa, pero que ahora el impacto es negativo afectando directamente el área financiera. Fue claro que no se justifica que las EPS receptoras no estén brindando la atención idónea a los usuarios.

Recordó que son 10 mil millones de pesos de cartera por las deudas con EPS en liquidación y las envejecidas con EPS activas.