Sin clases presenciales y sin PAE, estudiantes de Pajarito por vía Cusiana

Estudiantes de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria de Pajarito de zona rural del municipio a diario caminan al menos dos horas para llegar a las aulas, pasando por una trocha enlodada en la que de manera artesanal fueron ubicadas estacas con cuerdas amarradas para sostenerse en la subida de la loma que da al otro lado del derrumbe que se presentó en el kilómetro 83 de la vía del Cusiana.

Caracol Radio llegó a la vereda de Curisí, Pajarito, donde la representante del consejo estudiantil de grado décimo, Mayra Gutiérrez denunció que su curso y el grado once son los únicos que continúan en clases virtuales en condiciones deplorables teniendo en cuenta la inestabilidad de la red de internet y la intermitencia en del servicio de la energía eléctrica.

“En semanas pasadas dos días consecutivos nos tocó asistir a clases cuando el lodo seguía bajando por la montaña, pasando la trocha, arriesgando nuestras vidas, todo por el derecho a la educación, y también quiero presentar una problemática, ya vamos desde el principio de año sin Plan de Alimentación Escolar, solo nos dieron dos semanas de PAE, la alcaldía nos comentó que se realizaron los contratos y luego de pagarles a los operadores se ‘embolataron’ y por eso llevamos 4 meses así”, explicó Mayra Gutiérrez.



Por su parte, la estudiante de la misma institución, Jenny Sofía Angarita solicitó que se le den alternativas para ser trasladados a la sede educativa de Corinto, “principalmente alumnos del área rural nos estamos viendo afectados, somos más de 70, necesitamos ir a clases presenciales”, dijo.

Con el cierre de la vía no solo ha traído dificultades para los estudiantes de Pajarito, sino también para los docentes que dictan clases en las escuelas veredales que se ubican en el trayecto del Cusiana. Aura Leticia Piamonte, profesora en la Institución Educativa de Toquilla sede Corral de Piedra afirmó que: “Es difícil tener acceso hasta la escuela, vengo desde Aquitania y a veces me demoro una hora esperando a que alguien me recoja, sin embargo, a los estudiantes de la zona no los afecta porque tienen su ruta”.