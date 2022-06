“Estamos olvidados por el gobierno”: María Díaz comerciante en vía Cusiana

En el trayecto de la vía del Cusiana, que comunica Sogamoso, Boyacá con Aguazul, Casanare, campesinos y establecimientos como restaurantes, tiendas, hoteles, estaciones de servicio de combustible, etc, se han visto afectados con el cierre del corredor vial, tras pérdida de la banda en el kilómetro 87 y un derrumbe en el kilómetro 83, donde su principal ingreso económico está sectorizado en el turistas o transportadores de carga que cruzan los departamentos.

Caracol Radio inició su recorrido en la salida del municipio de Sogamoso, donde Marisol Monasterio, vendedora informal de tintos y jugo de naranja manifestó que ha cambiado sus horarios de ingreso y salida laboral, “antes salía a las 3 a.m., y ahora salgo a las 5 a.m., por la ausencia de transporte pesado, que son los que más consumen tinto, y esto me ha afectado económicamente”.

En el kilómetro 37, con un letrero de fondo negro y letras blancas que dice: “Venta de quesos y trucha”, en el sitio María Díaz pretende comercializar estos productos desde su vivienda, “se siente uno muy golpeado porque no puede vender sus productos, y no hay tráfico, estamos muy olvidados por el gobierno. Por ahora me ha tocado ir a Sogamoso a vender mis quesos y mi trucha, pero no le gano porque uno compra un kilo de trucha que vale $16.000 y en Sogamoso uno lo vende en $20.000, uno lo hace por mantener su negocio”, expresó.

Mientras que, al llegar a Pajarito, en carpas alrededor del parque principal se ubican vendedoras de gallina, plato típico del municipio; Johanna Pérez confirmó que ha disminuido la preparación del producto tras la poca llegada de turistas, “somos 40 personas casi en su totalidad madres cabeza de hogar, antes estábamos de lunes a viernes preparando de 10 a 15 gallinas y los fines de semana 20, pero ahora bajamos a 3 gallinas diarias, por lo que sábados y domingos vendemos en Aguazul”, dijo.