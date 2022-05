Partidos tradicionales fueron los perdedores en primera vuelta presidencial

Después de los resultados de la primera vuelta presidencial en Norte de Santander, los nortesantandereanos "castigaron" a la clase política tradicional y se distanciaron del partido de gobierno.

Los resultados dieron una amplia favorabilidad para el candidato promotor de la lucha contra la corrupción, el ingeniero Rodolfo Hernández quien pintó el mapa del departamento de amarillo en un 95%.

Los partidos políticos tradicionales no se vieron reflejados en los resultados que se vieron en las urnas de los cuarenta municipios del departamento, que tuvieron otros colores: amarillo por el dirigente político santandereano, el Pacto Histórico y el candidato que mostraba la clase política quedó representado en tan solo tres municipios.

El fuerte poder político del ex gobernador de Norte de Santander William Villamizar, el ex alcalde Ramiro Suarez y de los congresistas de la región, no estuvieron representados en las urnas, debido a que no se reflejó el respaldo que brindaron durante sus actividades proselitistas.

A esto se suma la abstención que se vio reflejada en un 48% y la fuerte campaña que en redes se hizo viral denominada "santandereano vota santandereano", que despertó la idiosincrasia de la región y el respaldo casi que de manera unánime.