En vivo: resultados de elecciones presidenciales 2022

Este domingo 29 de mayo se elegirá al nuevo presidente de Colombia en las elecciones 2022. Si no, se confirmaría la segunda vuelta para el 19 de junio de este mismo año.

En esta nota usted podrá ir viendo los resultados, hechos, votaciones y demás temas fundamentales de la jornada electoral de este domingo, en la que Federico Gutiérrez, Gustavo Petro, Sergio Fajardo, Rodolfo Hernández, Enrique Gómez y John Milton Rodríguez.

Caracol Radio, W Radio y El País América estará cubriendo la jornada completa de las elecciones de este 29 de mayo, por lo que usted podrá estar conectado en las diferentes plataformas para saber cómo avanzan estas votaciones.

Boletines digitales:

8:30 a.m., 10:00 a.m., 11:30 a.m., 1:00 p.m. en las plataformas de YouTube, Facebook y Caracol.com.co

Transmisión conjunta radial:

3:30 p.m. dirigen Roberto Pombo y Vanessa de la Torre en Caracol Radio, W Radio y El País América.

Horario de votaciones:

8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Votación correcta:

Debe señalar sin salirse de la casilla de su candidato. No hacer rayones aparte que puedan afectar la visibilidad de su voto.

Puestos de votación:

Entra a la página https://www.registraduria.gov.co/ o en Google busque Registraduría y en el primer resultado encuentra el enlace deseado. En la parte izquierda, bajando un poco, en la página principal; podrá encontrar la opción 'CONSULTE AQUÍ SU LUGAR DE VOTACIÓN'.

Al hacer 'click' lo llevará a una nueva pámeta gina donde deberá digitar su número de cédula y luego 'clickea' en el cuadro blanco al lado donde dice 'No soy un robot'.

Ahí le saldrá la información de dónde está registrada su cédula para ejercer su voto en la contienda presidencial para el periodo 2022 -2026.