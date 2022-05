"Las guerras acaban cuando cesan sus efectos": Gervasio Sánchez

Trabajó como mesero para pagarse la universidad; los comensales leían el periódico sin imaginar que el autor de los reportajes era el camarero. Gervasio Sánchez cuenta en el Personaje de la Semana de Caracol Radio cómo se inició en el periodismo y otros aspectos de su vida. Ha estado en coberturas informativas en varios conflictos: la guerra de los Balcanes; Afganistán; África y América Latina.

A Colombia viene con regularidad; la primera vez en 1990, cuando César Gaviria fue elegido presidente, en tiempos de carros bomba y otros episodios desatados por el narcotráfico. A Bucaramanga llegó invitado por un paisano, Roberto Sancho, docente aragonés de la Unab. En esta oportunidad, su viaje coincide con las elecciones para escoger al sucesor de Ivan Duque; por eso, aprovecha y escribe para el Heraldo de Aragón.

Gervasio Sánchez en Caracol Radio / Pastor Virviescas

En este domingo 29 de mayo, día de la primera vuelta presidencial, visita la cabina de Caracol Radio, antes de emprender camino hacia San Pablo, un municipio del sur de Bolívar donde vive una víctima de las minas antipersonal cuyo caso sigue desde hace varios años. Lo mismo hace con más afectados por este tipo de artefactos en otros países. Esas historias se condensan en libros de gran formato que sensibilizan a la opinión pública internacional.

Sánchez es un crítico del gobierno que permitió los falsos positivos en Colombia; del periodismo que "no se mete al charco" y que en cambio cubre las informaciones viendo la pantalla del computador; no come queso y toma fotografías con cámaras de rollo. Su anfitrión en Bucaramanga es el periodista Pastor Virviescas quien participa de la charla.