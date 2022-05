‘Motoladrones’ robaron en Tunja a exsecretario de Salud de Boyacá

El hecho se presentó al medio día de ayer, en donde el exsecretario de salud de Boyacá, Jairo Mauricio Santoyo, alerto que fue víctima de un millonario hurto, en el norte de Tunja, alrededor de la zona de los concesionarios.

Los responsables, fueron de nuevo, los ‘Motoladrones’: dos motociclistas, que acorralaron a la víctima, y terminaron llevándose el dinero recién sacado de una entidad bancaria. Esto fue lo que nos contó el ex funcionario de la gobernación de Boyacá.

“Salí de un centro comercial del norte de Tunja, con una cantidad considerable de dinero. Me movilizaba en mi carro en el norte de la ciudad, y una moto se me acerca, me dice que voy pichado; enseguida me orillo porque yo sí sentí que algo pasaba con el carro. Cuando paré, dos motos me cercaron, e inmediatamente me robaron. Al parecer sabían hasta donde había guardado el dinero”, sostuvo Santoyo.

Al respecto, el comandante operativo de seguridad ciudadana de la policía metropolitana de Tunja, teniente coronel Héctor Manuel Sacristán, dio su versión sobre lo denunciado, y hablo sobre el accionar de los uniformados, además de solicitar mayores precauciones a la ciudadanía

“Inmediatamente se nos pone en sobre aviso, comenzamos todo un operativo para intentar dar con el paradero de los delincuentes. Al parecer los ladrones venían observando todos los movimientos del ciudadano, quien recibió el dinero de una mujer quien fue la que retiró el dinero del banco y lo llevó a sus manos dentro de un centro comercial, pero no solicitó apoyo de nuestros uniformados”, dijo teniente coronel Héctor Manuel Sacristán.

Siguen entonces indicando desde la policía metropolitana que se trata, de un factor de oportunidad. Hasta el momento, se siguen recolectando videos de la zona del hurto de los motoladrones, para intentar dar con su paradero.