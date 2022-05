Médicos en Quindío invitan a no generar alarma por la viruela del mono

Y es que ante la preocupación que surge por este nuevo virus, el médico del Hospital San Juan de Dios de la Ciudad, Gregorio Sánchez entregó un parte de tranquilidad entendiendo que en el país no hay casos confirmados por lo que invitó que ante cualquier signo de alarma acudir de inmediato a la atención medica respectiva.

Dijo que no es igual a la contagiosidad del COVID y no genera complicaciones severa por lo que no se volverá epidemia.

Destacó que las medidas de bioseguridad por COVID como el uso de tapabocas, distanciamiento social no son efectivas para este nuevo virus puesto que no se transmite de la misma manera.