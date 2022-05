Principal hospital del Quindío advierte de colapso por crisis de salud

Frente a la crisis hospitalaria que vive el departamento con el cierre de servicios en diferentes municipios como Salento y Pijao, el gerente del hospital San Juan de Dios de la ciudad, Rubén Dario Londoño, indicó que es fundamental buscar soluciones reales a la problemática para no colapsar la atención por la demanda de usuarios que aumenta significativamente.

Además, sostuvo que hay sobrecostos en el pago de los médicos por el aumento de la capacidad de respuesta.

Desde la Gobernación del departamento manifestaron que adelantan las gestiones para solventar la situación y proponen unificar los gerentes para evitar la crisis.