Concejal de Pauna, Diana Díaz denuncia malos tratos del personero municipal

La concejal de Pauna, Diana Raquel Díaz Zapata denunció malos tratos por parte del personero municipal, Jhon Sánchez Jairo Sotelo, luego de haberle entregado un oficio firmado por 3 concejales más con necesidades de la vereda “Travesías y Otro Mundo” del municipio.

“La carta se pudo radicar hasta el viernes en horas de la mañana, con la secretaria del Concejo, yo consulté con el personero a su oficina, y este señor me gritó que por qué yo tenía que pasarle escritos a él, que no tenía que pasarle nada y cogió un papel que tenía al lado del computador me lo rompió en la cara, lo tiró a la basura y me dijo, mire lo que hago con su oficio, además eso tiene una redacción pésima”, expresó la concejal.

La concejal manifestó que teme que esta actitud del personero se replique con los campesinos del municipio y envió un mensaje de fuerza a las mujeres para que siempre denuncien este tipo de situaciones.

“Quiero que las mujeres que están en la política entiendan que a todas nos pasan cosas, pero algunas se quedan calladas y pienso que debemos de empezar a hacerlo visible, porque para nosotras las mujeres en muy difícil participar en política”. indicó la concejal, Diana Raquel Díaz Zapata.