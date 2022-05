Definen futuro jurídico de los dos agentes del CTI capturados en el Tolima

El Juzgado Octavo Penal Municipal con Función de Garantías decidió enviar a la cárcel de Picaleña a los cinco integrantes de la banda delincuencial ´Los Caloche´, vinculados a la comercialización de alucinógenos y a varios casos de sicariato selectivos, hechos ocurridos en el municipio de El Espinal.

La estructura delincuencial está integrada por Daniel Eduardo Torres Vargas alias de ´Chivo´, Jonatan Javier Barrero Páez alias de ´yoyo´, Edgar Fernando Campos Troncoso alias de ´Lele´, Carlos Alberto Toque alias de ´Toque´ y José Reinaldo Salazar Benavides alias de ´Cheo´, todos deberán permanecer recluidos en Ibagué debido a que la Fiscalía se opuso a que fueran enviados a la cárcel de El Espinal porque de esta población se fugaron en varias oportunidades de una estación de Policía.

´Los Caloche´ serían los responsables homicidio, hurto, receptación, trafico de estupefacientes, falsedad marcaría, concierto para delinquir entre otros delitos que fueron expuestos en la sustentación de medida de aseguramiento por parte de la Fiscal 52.

Por su parte, en lo que concierne con los agentes del CTI, se determinó en el caso de Ferney Martínez Palma medida de detención domiciliaria debido a que luego de su renuncia al cargo de investigador no existe riesgo de obstrucción a la justicia. A la vez porque solo se le imputaron las conductas delictivas de ocultamiento, alteración de material probatorio y concierto para delinquir por lo que no representa peligro para sociedad. Lo que si deberá pagar es una caución de 50 SMLMV y tener un dispositivo de vigilancia electrónica.

En el caso de Fabio Aguirre Bedoya, reconocido en la ciudad por su trabajo en el sector educativo, pese a que renunció al cargo no se le calificó de la misma manera que al otro ex servidor, primero porque no ha sido aceptada y segundo por la situación jurídica que lo vincula a seis conductas delictivas, entre ellas coautor de homicidio agravado, por lo que el peligro para comunidad se mantiene latente indicó el juez.