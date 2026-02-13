Accidentes de tránsito provocan el cierre total de la vía hacia el Alto de La Línea

Tolima

En la mañana de este viernes 13 de febrero permanecen cerradas las vías que conducen hacia el Alto de La Línea, en el corredor Ibagué - Cajamarca - Calarcá, debido a dos siniestros viales que hasta el momento no dejan personas fallecidas ni heridas de gravedad.

El primer accidente se registró en la vía que conduce de Ibagué hacia Cajamarca, aproximadamente a unos 10 kilómetros después de salir del casco urbano de la capital tolimense, donde chocaron entre sí dos tractomulas, lo que tiene cerrado el paso desde el centro hacia el occidente del país.

“Ya se están realizando atenciones técnicas y maniobras operativas para poder despejar la vía en ese punto. Sin embargo, en este momento el cierre es total entre Ibagué y Cajamarca”, acotó Miguel Bermúdez, director Operativo de Tránsito del Tolima.

El segundo siniestro se presentó en la vía que conduce de Cajamarca hacia Calarcá, en jurisdicción del Quindío, donde un camión tipo cisterna se volcó y provocó un derrame de combustible sobre la calzada.

“Todos estos hechos ya han sido atendidos por las diferentes autoridades. Tenemos presencia de los cuerpos de socorro, pero afectan la movilidad en el departamento del Tolima. Llueve en buena parte del departamento y por eso invitamos a los actores viales a reducir la velocidad y programar con tiempo sus viajes”, recomendó Bermúdez.

Por último, también permanece cerrada la vía que conecta a los municipios de Mariquita y Honda, en el norte del Tolima, debido al choque entre un bus de transporte intermunicipal y una motocicleta, además de la caída de árboles. Emergencias que tampoco dejan víctimas fatales, pero que obligaron al cierre del corredor que conduce hacia los departamentos de Cundinamarca, Caldas y Antioquia.