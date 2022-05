Afectan páramo "La Cortadera" en Toca por práctica de motocroos

A través de un video, comunidad del municipio de Toca denuncia prácticas de motocross en el páramo ‘‘La Cortadera’’, actividad que ha causado afectaciones al ecosistema, por lo que hicieron un llamado a Corpoboyacá y la alcaldía municipal.

‘‘El agua que nace en Toca le sirve no solo a municipio, sino también a Tunja, Sogamoso, Duitama y Paipa. El páramo no es para pisarlo, no es para andar en moto, no es para maltratarlo, porque hay un frailejón de aproximadamente 7 metros, son aproximadamente 70 años de vida de un frailejón’’. Describe el habitante de Toca.

Además, se tiene conocimiento acerca de tractores de campesinos que pasan por la zona del páramo, para abrirse paso y cultivar más hectáreas de papa, generando las consecuencias más nocivas para la vegetación del ecosistema.

‘‘El Páramo La Cortadera es muy importante, no solo para el municipio sino para todo el departamento y de Santander. Vamos a trabajar sobre el asunto, hasta encontrar quienes son los responsables o más bien, los irresponsables, porque es una falta de respeto, no solo con la naturaleza sino con sus familias. Vamos a estar muy pendientes de ellos al igual que como estamos pendientes de quienes han rebasado la frontera agropecuaria’’. Afirma el alcalde de Toca, Segundo Cristancho Ochoa.