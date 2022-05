Golpean y amenazan al Inspector de Policía de Rosas, Cauca

El inspector de Policía y Tránsito del municipio de Rosas, Cauca, Jhonnier Fabián Dorado Ruiz, denunció amenazas en su contra, por parte de sujetos armados que lo interceptaron, lo golpearon y le dejaron una nota intimidante.

El funcionario narró que sobre las 9:40 de la noche del martes 17 de mayo, dos individuos llegaron hasta su casa ubicada en la vereda La Soledad, quienes lo abordaron y lo agredieron en diferentes partes de su cuerpo.

“Me trasladan a unos 100 metros de mi casa, uno de ellos me introduce una nota en la boca, donde me manifiestan que me tienen plenamente identificado y que tengo plazo de 48 horas para renunciar al cargo e irme del municipio, de lo contrario pagaré con mi vida”.

El inspector agregó que uno de los sujetos sacó una pistola con la que le apuntó en la cabeza y le indicó que empezaban a correr las horas.

El servidor fue llevado al hospital local, donde le brindaron la atención médica correspondiente por las lesiones que sufrió.

Dorado Ruiz sostuvo que en los últimos días ha sido objeto de seguimientos por parte de individuos que se transportan en motocicleta, por lo que justamente horas antes de lo ocurrido había acudido a la Fiscalía a denunciar.

“Temo por mi vida y la de mi familia, por lo que pueda acontecer”.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para dar claridad a lo ocurrido y ubicar a los responsables de esta acción.

Mientras tanto, el afectado salió desplazado de la zona.