Alcalde de Neiva tendría posibilidades de quedar bien librado

Durante el desarrollo de las audiencias de imputación y solicitud de medida de aseguramiento en contra del alcalde de Neiva Gorky Muñoz, han sido varias las aristas que se han desentrañado con relación al futuro del mandatario municipal.



El abogado penalista y especialista en derecho penal David Palacios, en diálogo con Caracol Radio, explicó que los argumentos que ha entregado la Fiscalía se podrían caer, puesto que a la fecha, en los audios revelados aún no se ha expuesto la trazabilidad del mandatario como actor directo en los presuntos favores políticos que lo relacionan con el contrato del PAE para el año 2020.



“A veces a la Fiscalía se le caen los procesos porque algunos fiscales son ligeros a la hora de imputar, o se quedan cortos probatoriamente….Si el fiscal llega con un delito que le falta un requisito, para su constitución el delito se cae, además, está el tema probatorio que según la Ley 906 del 2004 en el artículo 372, habla de práctica de la prueba que llevará al juez más allá de toda duda razonable de los hechos y circunstancias materia del juicio y de la responsabilidad penal del acusado como autor o partícipe” explicó



Así las cosas, y de acuerdo al profesional, las pruebas que ha presentado la fiscalía, por el momento no vinculan directamente al alcalde con Haiden Otoniel Vergara, pues no ha revelado el audio que lo incriminan directamente.



No obstante, será necesario esperar si finalmente, la fiscalía tiene otro As bajo la manga que perjudicarán el futuro judicial del mandatario de los neivanos.



La audiencia de solicitud de medida de aseguramiento continuará el 26 y 27 de mayo a partir de las 8:00 de la mañana.