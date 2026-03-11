Explosivos y amenazas generan temor entre comerciantes de Neiva

neiva

La preocupación crece entre comerciantes del departamento del Huila ante la reiteración de hechos violentos que buscan intimidar a propietarios de negocios. Esta modalidad delictiva afecta tanto a pequeños como a grandes empresarios, quienes se ven presionados por amenazas.

De acuerdo con información, el hecho más reciente ocurrió en un establecimiento comercial ubicado en el sector de la zona industrial de Neiva. Durante la noche del martes 10 de marzo, uniformados que realizaban labores de patrullaje en el área escucharon una fuerte detonación cerca del lugar donde se encontraban prestando el servicio de vigilancia.

El coronel Héctor Betancourt, de la policía metropolitana, afirmo que “tras el hallazgo, las autoridades procedimos a acordonar el área con el objetivo de preservar posibles evidencias que permitan avanzar en la investigación y esclarecer los hechos, que no dejan tranquilos a los ciudadanos”.

Las autoridades indicaron que, por el momento, no se tiene identificación de los responsables de este nuevo ataque. Sin embargo, se adelantan labores investigativas para dar con los autores materiales e intelectuales de estas acciones intimidatorias que se han registrado durante el año 2026 y que mantienen en alerta a los comerciantes de la región.