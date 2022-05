Desgarrador relato de familias de falsos positivos en el Huila

Por horas, los tres magistrados designados por la Justicia Especial para la Paz escucharon a las familias de las víctimas de ejecuciones extraoficiales ocurridas en el departamento del Huila durante los años 2005 y 2008.



Varias historias se dieron a conocer entre las cuales se encuentra la de Francy Elena, una mujer que pudo observar como las balas acabaron con la vida de su hermano y un primo que se encontraban recolectando café.



El 21 de diciembre del 2007 fueron asesinados mi hermano Rubén Darío y mi primo José Alexander por tropas del Batallón de Infantería No. 9, de la Novena Brigada de Pitalito. Los asesinaron en la vereda La Florida, corregimiento La Laguna, municipio de Pitalito”, relató



Agregando, “ellos se dirigían a recolectar café a mí finca y el Ejército los mató aproximadamente a 50 metros de mi casa, sobre las 6:30 de la mañana. En ese momento yo me encontraba en el patio recogiendo leña, cuando escuché los disparos, salí corriendo a ver qué pasaba y escuché los gritos de mi primo, veo cuando el cae y mi hermano ya estaba en el suelo”.



Hoy la audiencia continuará y finalmente se conocerá las conclusiones entregadas por los magistrados Alejandro Ramelli, relator del sub caso Huila; Óscar Parra, co-relator del caso y la magistrada Catalina Díaz Gómez.