Se incrementa el número de taxis quemados en Cúcuta

Las autoridades en las últimas horas encontraron un vehículo tipo taxi completamente incinerado en el área rural de Cúcuta, generando nuevamente el temor en el gremio conductor.

Este vehículo que será traído en las próximas horas para hacer el proceso de identificación con los numerales en el chasis y la base del motor, se encuentra entre la vegetación del sector Pailitas.

Los directivos de este gremio han indicado que las autoridades deben avanzar en las investigaciones, por que siguen siendo intimidados por grupos armados que buscan extorsionarlos.

“Nosotros ya no sabemos que hacer, si esto no se acaba creemos que nos vamos a un paro nuevamente, estos vehículos son nuestro sustento y no es justo que estemos sufriendo de esta problemática, nos dejan sin los recursos para llevar la comida a nuestras familias, la policia debe detener esto”, dijo uno de los líderes taxistas.

Por ahora las autoridades no se han pronunciado frente a este nuevo vehículo incinerado.