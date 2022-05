Los consejos de gobierno los lidera el alcalde: Juan Camilo Restrepo

El alcalde encargado de Medellín, Juan Camilo Restrepo Gómez, aseguró que no entrará en debates públicos con integrantes del gabinete, pero que no permitirá que se desarrollen consejos de gobiernos, sin la presencia del mandatario encargado.

“Yo no puedo permitir que no me inviten, ni me participen, ni consulten una instancia que es decisiva frente a los temas de la ciudad, siendo yo el alcalde encargado que tengo que poner la cara a la opinión pública”, señaló el mandatario.

Señaló que para él no es práctico dedicarse a contestar mensajes del mandatario suspendido, porque entonces no tendría tiempo para gobernar y solicitó a los funcionarios rodear el funcionamiento normal de la administración.

Frente a la auditoría forense, que anunció solicitar a la Contraloría General de la República, advirtió que en la tarde radicará el documento ante la institución, no solo para que verifique diferentes aspectos de la administración sino para que acompañe su gestión.

“Ahora me reúno con la secretaría de infraestructura para un plan de atención a la malla vial de la ciudad, con el director del Inder para analizar los espectáculos planteados en el estadio Atanasio Girardot y con la secretaria de salud para analizar algunos temas”, señaló, además, el alcalde al insistir que su gestión no es contraria al Plan de Desarrollo aprobado por parte del Concejo de Medellín, en el 2020.