“No puede declararnos insubsistentes”: Secretario Privado de Medellín

Juan David Duque, secretario privado de Medellín, emitió una circular en la que invita a los funcionarios públicos a que si es del caso denuncien a Juan Camilo Restrepo, alcalde (e) de Medellín por acoso laboral.

Esto luego de que el alcalde (e) asegurara que si los funcionarios de la administración de Medellín no le hacían caso les pediría la renuncia o los declararía insubsistentes.

En la circular, el secretario Duque insistió en que por Ley de Garantías no se puede apelar a la figura de insubsistencia y que por eso, “acosar, presionar, o determinar, en cualquier forma, a subalternos para que respalden alguna causa, campaña o controversia política, por lo cual cualquier amenaza con declaratorias de insubsistencia o despido es considerada falta gravísima”, se lee en el documento.

De igual forma, invitó a todos los servidores públicos a guardar “estricta reserva de manera integral de toda la información que llegue a conocer en actividad de su condición o cargo, y que no sea de dominio público, y por lo cual se insta a no divulgar la misma directa o indirectamente a terceros que no sean parte de la administración distrital o su conglomerado; haciendo la salvedad que la información que soliciten los servidores públicos o contratistas del Distrito de Medellín se deberá entregar previo visto bueno del jefe inmediato de la dependencia a la cual se encuentre adscrito(a)”.

Agregó que el alcalde designado o encargado deberá mantener su gestión de acuerdo con el programa del Alcalde elegido por voto popular.