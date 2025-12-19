Proyecto de Inventario de Patrimonio Cultural de Cartagena presentará resultados de la Localidad 3

La Alcaldía de Cartagena de Indias, a través del Instituto de Patrimonio y Cultura (IPCC) y el Museo Histórico de Cartagena (MUHCA), invita a la ciudadanía a participar en los eventos donde presentará los documentos y fichas con información recabada durante el Proyecto de Inventario de Patrimonio Cultural de Cartagena, el cual desarrolló su primera etapa entre agosto y diciembre de 2025 en la Localidad 3: Industrial y de la Bahía.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Los insumos finales, entre los que se encuentra un audiovisual en formato documental, son el resultado del trabajo realizado por los gestores sociales vinculados al proyecto, el equipo técnico multidisciplinar conformado por antropólogos, arqueólogos, historiadores, especialistas en bienes muebles, arquitectos y comunicadores sociales, quienes recorrieron las distintas unidades comuneras de la Localidad 3 para identificar, registrar y documentar el Patrimonio Material e Inmaterial del territorio.

“Este inventario es un acto de justicia histórica. Por primera vez, los saberes, la memoria y el patrimonio de la Localidad 3 se documentan desde la voz misma de sus comunidades. Es un paso decisivo para construir políticas culturales que no invisibilizan, sino que dignifican y protegen”, afirmó Lucy Espinosa Díaz, directora del IPCC.

Esta labor fue posible gracias a la participación y disposición de líderes comunales, artistas, sabedores, gestores, deportistas y vecinos, quienes compartieron sus talentos, saberes, historias, sitios y bienes destacados para sus comunidades durante las etapas de concertación, grupos focales y levantamiento de información, lo cual evidenció la existencia de una riqueza cultural manifestada en los quehaceres diarios, la vida de barrio, la idiosincrasia local, la unión comunitaria, las piezas y elementos materiales que en conjunto construyen memoria e identidad.

“Hoy Cartagena reconoce lo que siempre ha estado ahí: la fuerza cultural de sus barrios, la resistencia de sus sabedores, la grandeza de su gente. Este inventario es una herramienta de poder comunitario; es la prueba de que nuestra identidad no se negocia y es única”, expresó Dumek Turbay, alcalde Cartagena.

Las comunidades de la Localidad 3 y la ciudadanía en general, están convocadas a la socialización del proyecto de inventario, donde podrán conocer de primera mano el análisis de las fichas, fotografías y testimonios que son parte del la primera fase del proyecto de Inventario de Patrimonio Cultural, el cual continuará en las localidades 2 y 1, con el fin de fortalecer los procesos de apropiación social del patrimonio en La Heroica, proyectar estrategias de salvaguardia, y reconocer el rol fundamental de las comunidades en la construcción de una ciudad que preserva su historia mientras avanza hacia el futuro.

Programación

Sábado 20 de diciembre

Centro de Vida de Pasacaballos.

9:00 a.m.

Lunes 22 de diciembre

Cancha de Bolita de Caucho, Ceballos.

5:00 p.m.

Martes 23 de diciembre

Estadio de Softbol, Blas de Lezo

4:00 p.m.