El Consejo de Estado negó solicitud de reintegro inmediato de Quintero

El Consejo de Estado le negó al Movimiento Independientes las medidas cautelares que había solicitado para que el alcalde Daniel Quintero, regresara de inmediato al cargo, adujo que no se aportaron las pruebas suficientes que permitieran inferir que se le violaron los derechos.

“Revisadas las decisiones objeto de tutela y las razones que aduce el actor para solicitar la suspensión provisional de sus efectos, a juicio del Despacho, las mismas no resultan suficientes para decretar la medida cautelar en comento, pues el actor no allegó prueba alguna tendiente a demostrar la existencia de un perjuicio irremediable o un daño inminente frente a sus derechos, que estima vulnerados, por la suspensión, de manera provisional, del ejercicio del cargo al señor Daniel Quintero Calle, como Alcalde del Municipio de Medellín, a través de los actos cuestionados. Siendo ello así, no se accede a la medida cautelar solicitada”, Indica la decisión.

Pese a ello, El Consejo de Estrado indicó que sí admitió la tutela o demanda que busca resolver los dos puntos que solicita el movimiento político de Quintero. Recodemos que una de las pretensiones del movimiento es que se levante la suspensión del cargo del mandatario y el otro que se derogue el decreto del presidente con el que nombró a Juan Camilo Restrepo como alcalde encargado de Medellín.

En la decisión también se le solicitó al concejal simón molina y al Diputado Luis Peláez, que entreguen testimonios y amplíen las pruebas sobre la demanda que instauraron contra quintero y que terminó con su suspensión.

Lea también:

Esteban Restrepo, quien interpuso la acción de tutela en favor de Quintero, aseguró que ya fue notificado de dicha decisión.

“Esperamos que en los próximos diez días, ojalá antes, la Rama judicial en ese deber constitucional le otorgue de nuevo los derechos políticos al alcalde Daniel Quintero para que vuelva a tomar posesión de su cargo”.