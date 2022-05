PAE en los municipios del Quindío tiene con hambre a 30.000 estudiantes

Otro enorme escándalo enfrenta el PAE, esta vez en el departamento del Quindío. Alrededor de 30.000 estudiantes no han recibido la alimentación escolar, el año avanza y no se vislumbra una solución diferente a la de cancelar el contrato con el operador.

Contexto: Operador del PAE en el Quindío se comprometió a superar incumplimientos

El Programa de Alimentación Escolar tiene a muchos niños y jóvenes con hambre porque el contratista no cumple con la entrega de los alimentos y, por eso, el contrato podría ser liquidado el lunes próximo.

Vea también: En el Quindío, contratista no está cumpliendo con operación del PAE

Es un contrato por 9.217 millones de pesos y fue adjudicado en marzo a la Unión Temporal ‘Unidos Somos Más’, representada legalmente por Paulino Galvis Zárate, quien fue el único oferente habilitado. Sin embargo, según el gerente de la Contraloría en el Quindío, Rubén Darío Castillo, el contratista no ha cumplido con lo pactado.

Los padres de familia se quejan, pero también el sindicato de educadores del Quindío, Suteq.

¿Qué dicen sobre los incumplimientos del operador?

Hablamos con Vivian Charlot Bernal, presidenta del Suteq, quien fue clara en manifestar que las quejas de estudiantes y docentes son frecuentes en especial porque no llevan las raciones industrializadas o los insumos para la preparación en sitio

Pero no solo es problema que no entreguen los alimentos a los estudiantes. Las manipuladoras de alimentos también denuncian retrasos en los pagos de salarios. Mercedes Valencia, coordinadora de la veeduría del PAE en el Quindío, afirmó que el operador no cumple con el objeto del contrato ni con el pago a las mujeres que preparan los alimentos.

¿La solución que se vislumbra es la cancelación del contrato? ¿Cuándo podría tomarse la decisión?

La gobernación del Quindío citó a audiencia al operador el próximo lunes, 16 de mayo, cuando podrían liquidar este contrato, lo que afectaría aún más a los 30.000 estudiantes beneficiados. La secretaria de Educación, Liliana María Sánchez, explicó que con la secretaría jurídica están analizando las mejores soluciones donde lo más importante son los niños.

¿Y qué dicen los voceros del operador del PAE?

El representante legal de la unión temporal Camilo Giraldo reconoció los problemas, pero insiste que ha implementado planes de mejoramiento para entregar los alimentos a tiempo.

Lo cierto del caso es que el programa de alimentación escolar en 11 de los 12 municipios del Quindío tiene con más hambre a los estudiantes que en su mayoría son de escasos recursos y en condición de vulnerabilidad.