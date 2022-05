En la Institución Educativa Empresarial ven clases día de por medio

Los estudiantes de esta institución educativa del municipio de Dosquebradas salieron a las calles a movilizarse exigiendo cumplimiento por parte de la Secretaría de Educación de la administración municipal, pues llevan más de un mes pidiendo las mismas soluciones y no han tenido respuesta.

Y es que son múltiples las problemáticas que tienen en la institución educativa y que han llevado a los estudiantes a alternar su jornada escolar, viendo clases cada día de por medio, pues según expresó Mariana Osorio, personera de la Institución Educativa Empresarial, no tienen personal de servicios generales ni administrativo, no cuentan con implementos deportivos, aún no hay contrato para el transporte escolar y enfrentan muchas situaciones de inseguridad, por la falta de alumbrado público y de señalización.

Sumado a esto, la comunidad educativa también manifiesta que el Programa de Alimentación Escolar de la Institución no tiene cobertura completa, pues las raciones no están llegando a todos los estudiantes beneficiarios del programa.