"No perdonaría": hermano del patrullero asesinado en emboscada

El patrullero de la policía Fernando Murcia Giraldo tenía 26 años, llevaba 5 años en la institución y actualmente prestaba su servicio en Antioquia.

Con tristeza, uno de sus 4 hermanos le contó a Caracol Radio que hace 15 días fue la última vez que tuvieron contacto físico en Florencia, Caquetá, su ciudad de origen. En medio del dolor, relató cómo sus padres se enteraron de la noticia "como a las 2 de la tarde llamaron a mi mamá. Primero le dijeron que estaba herido. Mi papá les dijo -díganme la verdad- y después le contaron la verdad".

Fredy contó que su hermano tenía muchos sueños, entre ellos, ser un policía destacado, lograr la jubilación y ahorrar dinero para comprarle una casa a sus papás, pero con voz entrecortada aseguró que el Clan del Golfo le cortó sus alas "su sueño era terminar de trabajar ahí en la policía, era un orgullo para nosotros que él estuviera ahí y su proyecto era darle un bienestar a mi mamita, darle una vivienda y ayudarla".

Y dijo que no sería capaz de perdonar a los delincuentes que hoy son los causantes de un dolor irreparable "no yo personalmente no... No perdonaría, es muy difícil solo Dios sabe todas las cosas. Una situación como está no se la deseo a nadie. Ellos destruyen los sueños de los civiles, de la fuerza pública".

En las próximas horas, los cadáveres del patrullero Murcia y el soldado profesional Josué David Manjarrés serían trasladados a sus ciudades de origen.