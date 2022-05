Villamarianos no aguantan más las dificultades con el servicio de agua

El municipio de Villamaría, de manera histórica según lo que señalan los ciudadanos y el mismo gobierno local, ha presentado dificultades con la prestación del servicio de acueducto, ya sea por dificultades en la bocatoma o por afectaciones que las lluvias y derrumbes generan en la misma, razón que ha llevado a los ciudadanos a pronunciarse y promover la recolección de firmas para buscar el apoyo del Gobierno Nacional.

“En este momento la solución no es darle la culpa al alcalde, presionarlo, con eso no se va a solucionar nada, vemos que es un tema de raíz, un tema coyuntural y sabemos que la administración municipal pasó un proyecto desde junio del año pasado al Gobierno Nacional, al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, ante otras entidades también, pero no se ha movido, ya ha pasado casi un año y estamos desesperados con el tema del agua”, dijo Jonier Alejandro Ramírez Zuluaga, expersonero de Villamaría, abogado y líder ciudadano.

Resaltó que no se ve una solución próxima, si el Gobierno Nacional no apoya el proyecto, debido a que es un presupuesto grande el que se requiere y el municipio no podría apalancarlo.

“Nos hemos reunido un grupo de ciudadanos, esto no tiene ningún tinte político, como iniciativa ciudadana, estamos recolectando unas firmas para presentarlas al gobierno nacional, donde fue radicado este proyecto para que sea priorizado. Sabemos que el país tiene muchas prioridades, pero queremos que el proyecto de Villamaría sea priorizado, porque ya no aguantamos más, es una situación muy difícil y como ciudadanos nos vamos a mover”, resaltó Ramírez Zuluaga.

La convocatoria se está llevando a diferentes zonas del municipio para recolectar las firmas, además, el grupo de ciudadanos que la promueven, tienen en sus redes sociales la información y a través de WhatsApp por medio de los líderes de la convocatoria.

