De Tunja al futuro: Así es la Universidad Santo Tomás, institución que educa con sentido humano

En un contexto donde el mundo del trabajo cambia más rápido que los modelos educativos tradicionales, una universidad de Tunja decidió replantear su manera de formar.

Se trata de la Universidad Santo Tomás Seccional Tunja, que avanza en un proceso de transformación que conecta la educación superior con los retos laborales, sociales y ambientales de la región, poniendo en el centro a las personas, al territorio y al sentido profundo de educar.

Educación, la clave de la Santo Tomas seccional Tunja

En Colombia, donde cada vez más jóvenes se preguntan si la educación realmente los prepara para el mundo laboral, la institución continúa innovando y enfocándose en responder a las nuevas dinámicas del empleo, la productividad y las necesidades reales del entorno, sin perder su identidad humanista ni su vocación social.

La apertura de programas tecnológicos, junto con la puesta en marcha de un innovador sistema de nano, micro y macro credenciales, SantotoUP marca un giro significativo en la manera de entender la educación superior.

Estas alternativas permitirán a estudiantes y graduados certificar habilidades específicas, actualizar sus competencias y adaptarse a un mercado laboral en constante transformación, una iniciativa única en la región.

Visiones claras de liderazgo que hacen realidad el desarrollo

Detrás de este proceso hay una visión clara de liderazgo académico y humano. Al frente de la Universidad Santo Tomás Seccional Tunja se encuentra Fray José Fernando Mancipe, O.P., fraile dominico y rector, quien ha insistido en que la universidad debe escuchar su entorno, caminar con su comunidad y enfrentar con responsabilidad los desafíos del presente.

Su gestión se ha caracterizado por fortalecer el trabajo en equipo, reconocer el talento institucional y construir decisiones colectivas orientadas al bien común.

Bajo esta mirada, la planeación se convirtió en una herramienta al servicio de las personas. La articulación de la Estrategia Multicampus ECOS-5 con el Plan Estratégico Seccional “Aquí y Ahora” permitió alinear la misión institucional con los desafíos actuales de la educación superior.

De este proceso surgieron avances como la implementación de la herramienta Darwin para optimizar la planeación académica, el fortalecimiento del sistema de promoción y ascenso del talento humano y la adopción de esquemas de flexibilidad laboral que hoy impactan directamente el bienestar y la motivación de la comunidad universitaria.

“La educación no puede quedarse quieta”, es una de las ideas que ha orientado esta apuesta institucional, impulsada desde un liderazgo académico que concibe la formación como un proceso continuo, flexible y profundamente conectado con la realidad social y económica de la región.

Nuevas licenciaturas

A esta transformación se suma el lanzamiento de la Licenciatura en Educación Infantil Bilingüe, única en Colombia, una propuesta que responde a la necesidad de formar docentes capaces de impactar la educación desde la primera infancia y de fortalecer el bilingüismo como una competencia clave para el futuro del país.

El liderazgo del rector también se refleja en una apuesta decidida por la investigación con sentido social.

Durante este periodo, la Universidad obtuvo una nueva patente tecnológica en el área de ingeniería mecánica, consolidándose como un referente regional en ciencia e innovación.

A ello se suma la participación en proyectosostens estratégicos de formación de capital humano de alto nivel para la región Centro Oriente, desarrollados en alianza con instituciones de gran prestigio.

El impacto de esta transformación trasciende las aulas. A través de la estrategia La ruta que te conecta con la Santoto, la Universidad ha llevado su oferta académica y su acompañamiento institucional a comunidades rurales de Boyacá, Casanare y Santander, ampliando las oportunidades de acceso a la educación superior para jóvenes que históricamente han estado lejos de ella.

Universidad Santo Tomás, institución educativa con atención al detalle sostenible y medioambiental

En coherencia con su visión ética y humanista, la institución también ha fortalecido su compromiso ambiental.

La siembra de más de 1.300 especies nativas en el campus universitario y la instalación de paneles solares para autoconsumo son una muestra concreta del cuidado del territorio y de la responsabilidad con las futuras generaciones.

En medio de este proceso de transformación, la Universidad se prepara además para celebrar en 2026 sus 30 años de historia en la región.

Tres décadas formando profesionales íntegros, comprometidos con el humanismo cristiano y con el desarrollo de Boyacá y del país, una trayectoria que ha dejado huella en miles de estudiantes y familias que hoy hacen parte del orgullo tomasino.

Hoy, la Universidad Santo Tomás Seccional Tunja avanza con la convicción de que educar no es solo otorgar títulos, sino formar personas capaces de transformar su realidad y servir a los demás. En tiempos de cambio e incertidumbre, su experiencia demuestra que es posible innovar, adaptarse y crecer sin perder el sentido humano que da significado al acto de educar y que fortalece, día a día, el sentimiento de pertenencia a la gran familia tomasina.

A propósito de la Navidad, la Universidad Santo Tomás Seccional Tunja invita a su comunidad y a la región a creer en el poder de la educación para formar la mejor versión de cada persona. Con sentido humano, vocación de servicio y compromiso social, la Santoto Tunja continúa construyendo futuro, convencida de que educar también es un acto de esperanza y que, desde la formación integral, es una verdadera “fábrica de superhéroes”: mujeres y hombres capaces de transformar su entorno y servir a la sociedad. En este tiempo de encuentro y reflexión, la Universidad desea a todos una Navidad llena de paz, amor y esperanza, que renueve la fe en el otro y fortalezca el compromiso con un futuro más humano y solidario.

¡La Fábrica de superhéroes les desea una feliz navidad! https://www.youtube.com/watch?v=IzjJD_kdLlk