No fueron sinceras: Víctor Padilla sobre disculpas de hotel Cartagena Plaza

Las palabras del gerente del Hotel Cartagena Plaza, Carlos Monroy, después de la ceremonia pública en donde se ofrecieron excusas por el presunto trato discriminatorio, no cayeron bien en el joven Víctor Padilla y su abogado Kriss Urueta.

"Siempre respetuosos de la ley estamos cumpliendo con el fallo de tutela que es lo que realmente nos compete. Si él se sintió discriminado nosotros ofrecemos sinceras disculpas. Somos un hotel incluyente, nuestra mayoría del personal es afrodescendiente. Impugnamos el fallo, consideramos que sí cumplimos con la promoción de nuestra cultura porque gran cantidad de nuestros empleados son afros", expuso Monroy.

Kriss Urueta, abogado del joven Víctor Padilla, mostró su preocupación por las palabras del gerente del hotel. Según el jurista, el funcionario se reafirmó en su posición inicial y da a entender que el Juzgado se equivocó en la sentencia de tutela.

"En un principio quedamos satisfechos, pero nos dejó preocupados las palabras del gerente. Retrocedió en lo absoluto, nos dejó confundidos porque se reafirmó en su posición inicial y da a entender que el Juzgado se equivocó. Parece que no ha interiorizado lo grave de la situación, Víctor nunca ha pretendido una indemnización es simplemente que le ofrezcan disculpas", aseveró Urueta.

El abogado anunció que conversará con Víctor Padilla con el propósito de analizar si instaurarán otras acciones legales tras estas palabras. "Es mejor que no hubiese hablado y terminó de demostrar que sus disculpas no fueron sinceras", expresó.

Por su parte, el joven Víctor Padilla calificó lo ocurrido al término de la ceremonia pública como un choque emocional. "Nosotros ya tenemos una idea y nos dimos la mano, sin embargo él dice que yo siento que me discriminaron y no que asumen como ya se ordenó que sí lo hicieron. Siguen parados en su posición de que yo me lo inventé o siguen con el discurso de que fue algo que yo sentí y no que ellos hicieron", puntualizó.

Conocidos, amigos y familiares de Víctor Padilla asistieron al acto y rechazaron con arengas las declaraciones del gerente Carlos Monroy.