Así se refirió Fajardo a la polémica entre Gustavo Petro y Federico Gutiérrez

Durante su visita a Paipa (Boyacá), el candidato presidencial Sergio Fajardo, dijo, con respecto a la supuesta filtración del régimen de Venezuela a la campaña de Federico Gutiérrez, que esa no es la Colombia que se quiere con insultos e intimidaciones.

“La campaña de nosotros es diferente a las otras. Unas hablan de secuestro, otras de intimidaciones, de infiltraciones. Esta no es la Colombia que nosotros queremos. Nosotros queremos la Colombia de la esperanza. Yo no estoy amenazado; no estoy intimidado y no insulto a nadie. Vamos a cambiar a Colombia”, dijo.

Fajardo reiteró que el país no ha sido capaz de enfrentar al Clan del Golfo y lamentó que siete departamentos del país estén afectados por el paro armado.