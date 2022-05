“Es urgente restablecer el orden público”: Fico Gutiérrez sobre paro armado

Desde Cartagena el candidato presidencial Federico ‘Fico’ Gutiérrez rechazó el asesinato de Ever Ortega, presidente de la junta de acción comunal del corregimiento de Santa Elena, jurisdicción de Norosí, sur de Bolívar y reiteró que es necesario recuperar el orden público en las zonas afectadas por el paro armado.

En su visita a la heroica, el candidato calificó el paro armado del Clan del Golfo como un acto criminal contra la población.

“Es urgente recuperar el orden ya esto no tiene presentación lo que está pasando ni que estas estructuras controlen territorios, aquí tiene que volver esto a la normalidad. Apoyo a nuestras Fuerzas Militares a nuestro Ejército y Policía que esté donde tenga que estar. Todos tenemos que rodear a la población aquí no puede haber excusas esa es la venganza por la extradición de Otoniel. Colombia no puede ceder ante estos criminales”, expresó.

El candidato presidencial advirtió que ante la parálisis de varios sectores económicos, el paro armado puede generar un desabastecimiento de alimentos en Bolívar, Sucre y Córdoba.

“Ellos lo llaman paro armado, pero eso es un acto criminal y están no solo asesinando gente, sino acabando con la economía. En muchos sectores vamos a empezar a ver un desabastecimiento de alimentos, justo en esta crisis social quieren matar de hambre a la gente, pero mire tanto defensor que le fue saliendo a Otoniel ¿Será que ahora van a defender las acciones criminales del Clan del Golfo?”, puntualizó.