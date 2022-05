Se complica la situación jurídica del alcalde de Neiva Gorky Muñoz

Se aproxima la hora cero donde se definirá el futuro jurídico no sólo para el alcalde de Neiva Gorky Muñoz sino para el exsecretario de Educación Giovanny Córdoba y otros cuatro involucrados por las presuntas irregularidades en la contratación del Programa de Alimentación Escolar-PAE-para el año 2020.

Durante la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento, la Fiscalía ha revelado una serie de audios en las que dejan en evidencia el complot que tuvo el mandatario con quien habría sido su principal apoyo económico durante la campaña a la Alcaldía de Neiva.

En uno de los audios, se escuchó una conversación entre Haiden Otoniel Vergara Quiñonez quien sería el propietario de la Asoformando, operador que fue contratado para el suministro de alimentos en la ciudad de Neiva. Contrato que superó los $5.000 millones de pesos.

“Yo hablé con Gorky, me reuní con él lo lleve a la casa del papá de Kelly, gerente de Ecopetrol allá en el Huila, con Gorky cerramos los compromisos porque yo le he venido ayudando con la parte financiera y él me dijo que tranquilo que yo me hago garante de eso… tranquilo que vamos a trabajar”, dice Haiden Otoniel haciendo referencia al acuerdo del contrato del PAE.

En otro audio, se involucra al actual gerente del Sistema Estratégico de Transporte Público, Juan Carlos González.

En la conversación, González quien hacía parte de la campaña de Gorky Muñoz, le explica a Haiden Otoniel cómo sería el proceso de la contratación:

“Juan Carlos: “Le envié los daticos, necesita información adicional…”.

Haiden Otoniel: “¿Juanca el PAE lo manejan a través de Bolsa?”.

Juan Carlos: “Como tal cada Gobierno, después le digo como es el tema, no se preocupe”.

Haiden Otoniel: “¿No vamos a tener inconvenientes cuando ganemos con Gorky?”.

Juan Carlos: “No, no, yo sé cómo es el tema, el hombre ya les dijo que sí y así será”.

Haiden Otoniel: “Yo estuve hablando con Luz Helena…ya el viernes de la otra semana estará posesionada si Dios permite”.

Juan Carlos: “¿Entonces dentro de unos 15 días la reunión con ella?”.

Haiden Otoniel: “Apenas se posesione yo les caigo allá, ella me llamó ahorita y me dijo ¿qué cuándo volvía por Neiva? y le dije que en 15 días”.

Juan Carlos: “¿Ya habló con su amigo de las estaciones de servicio?”.

Haiden Otoniel: “El día domingo me comprometo a ubicar a Juan Carlos y llamarlo a usted”.

Juan Carlos: “Entonces usted me llama el domingo”.

Haiden Otoniel: “El domingo lo llamo, dígale a Gorky que tranquilo que yo también el domingo veo cómo le ayudo a él…vamos a cambiar”.

Juan Carlos: “Váyame enviando la información para ir organizando los temas”.

Haiden Otoniel: “Listo, porque vamos a combatir la corrupción”.