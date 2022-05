Génova, con velatón claman justicia por homicidio de mujer embarazada

Con el lema “vivas nos queremos” varios colectivos ciudadanos se dieron cita en el parque principal del municipio de Génova y con velas, carteles y pancartas rechazaron, condenaron y exigieron justicia por el asesinato de Elsy Johana Rendón Camacho, de 26 años de edad el domingo 1 de mayo en el bello rincón quindiano.

Angie González Celemín de la fundación Eco Génova en diálogo con Caracol Radio Armenia explicó “rechazamos estos actos violentos, que genera más inseguridad hacia las mujeres, ya no nos sentimos seguras, generamos todas las alarmas por estos casos, no estamos de acuerdo con que se nos quite el derecho más lindo como es la vida”

La actividad fue acompañada por la personería municipal de Génova y varias organizaciones como el consejo municipal de juventudes, Eco Génova, mesa municipal de víctimas y el comité municipal por la dignidad.

Las autoridades como la Policía en el Quindpio han descartado un feminicidio en este caso, pero aún no reportan capturas por este crimen que tiene conmocionada a la población del municipio de Génova