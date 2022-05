Concejo de Cartagena denunció incremento de invasiones en Chambacú

Los concejales aprobaron proposición para debate de control político a entidades del distrito, debido al incremento de las invasiones en Chambacú y en diferentes sectores de la ciudad.

La concejala Liliana Suárez del partido ASI, presentó proposición para conocer las acciones que adelanta la administración con respecto a las múltiples invasiones que se presentan ante los ojos de todas las autoridades y cerca del Centro Histórico. La proposición busca realizar un ejercicio de control político a la Secretaría de Planeación Distrital, a la oficina de apoyo logístico, al alcalde de la localidad 1, al inspector de Policía localidad 1, a la secretaría del interior, a secretaría de participación, Corvivienda, Procuraduría, Gestión de Riesgo, PES, Personería y a la Mecar.

“Tengo sentimientos de impotencia y tristeza porque después de 59 años estamos viendo la invasión de un territorio que ya había sido despejado. No puede ser posible que en este lugar estén creciendo niños. No podemos ser indiferentes frente a este fenómeno social y normalizarlo, este no es un territorio para ser invadido por ninguna persona”, manifestó Suarez.

En el mismo sentido, se unieron los concejales Rafael Meza del partido Conservador y Sergio Mendoza de Alianza Verde.

“Es triste que esto pase en las narices de la policía, que tengamos la estación de policía de Chambacú al lado sin hacer nada, así mismo en el sector La Unión, estas personas deben ser reubicadas cuanto antes”, expresó Rafael Meza.

“Mañana mismo la administración hace un operativo de manera contingente, sin ninguna Planeación. No existe una articulación, ni voluntad de trabajar por estos seres humanos que están padeciendo unas condiciones lamentables, ante la mirada impávida de las autoridades”, dijo en sesión Sergio Mendoza.

Así mismo, el concejal César Pión sumó preguntas al cuestionario, relacionadas con el censo de las invasiones de la ciudad.