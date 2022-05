Más de 100 mil barranquilleros estarían afectados por puntaje del Sisbén

Desde el Concejo de Barranquilla, el presidente Juan Carlos Ospino manifestó la preocupación que le han expresado los barranquilleros por los problemas que han tenido, debido al puntaje del Sisbén.

De acuerdo con Ospino, son más de 100 mil personas en Barranquilla que tendrían en riesgo sus beneficios, ya que denuncian inconsistencias en el resultado que arroja la encuesta que les aplicaron.

El concejal manifestó que ha recibido casos de adultos mayores que ya no pueden recibir su subsidio, debido al alto puntaje del Sisbén o usuarios de escasos recursos que antes no pagaban para una cita y ahora deben hacerlo.

"La gente pobre es la que está resultando mayormente afectadas. Yo creo que eso no puede seguir afectándonos y hay que alzar la voz. Son más de 100 mil barranquilleros a los que le subieron el puntaje del Sisbén y no saben qué hacer. Esto no podemos seguir callándolo", aseguró.

Finalmente dijo que la preocupación debe llegar al presidente Iván Duque, porque se han adelantado reuniones con funcionarios del orden nacional, pero no se logran resolver los problemas.