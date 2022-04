Pan, avena y bocadillo estaría entregando el PAE en Santa Marta

En Santa Marta, el concejal Yesid Ospino está solicitando a la Contraloría y a la Personería del Distrito que se investigue un presunto incumplimiento en la entrega de las provisiones alimenticias del Plan de Alimentación Escolar, PAE, en instituciones educativas de la ciudad, que brindan a los estudiantes meriendas consistentes en pan, avena y bocadillo.

Ospino señala que el contrato del PAE es de casi 16 mil millones de pesos, recurso con el que se les debería de entregar un desayuno y almuerzo completo a los estudiantes.

“Hoy el objeto de contrato no se está cumpliendo a cabalidad y lamentablemente los niños no están recibiendo su almuerzo. Literalmente los niños reciben dos panes, dos avenas y bocadillos, de eso se están alimentando. Los más afectados aquí son los niños y los padres de familia”, sostiene.

Yesid Ospino refiere que a la fecha ya es para que los estudiantes estén recibiendo un almuerzo y no una merienda, teniendo en cuenta que ellos entraron a clases en enero pasado.

El Concejal también señala que las cocinas de algunos planteles aún no están preparadas, requieren de algunas adecuaciones.

“Algunas no tienen el servicio de gas – refiriéndose a colegios –, no se ve que los muchachos puedan recibir sus raciones, es decir, sus almuerzos”, menciona.

“Me parece que hay una evidente omisión por parte del Secretario de educación ante una situación. Me enviaban audios y video donde la avena que se está suministrando en esta merienda se está dañando porque no está cumpliendo su ciclo de frío”, concluye.