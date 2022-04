Denuncian que el turismo está afectando el Páramo del Sol en Urrao

Como una vergüenza calificó el secretario de Agricultura de Antioquia, Rodolfo Correa, las imágenes que están circulando en las redes sociales, en donde se ve una muy delicada afectación al Páramo del Sol en Urrao.

En las fotografías se ve un campamento en el páramo y alrededor de varias bolsas. Además se notan varios frailejones en el suelo.

“Queda uno muy preocupado con las afectaciones que se presentan en los lugares de protección turística. No se puede normalizar la afectación y destrucción del medio ambiente, el cual no tiene porqué soportar la presencia del hombre en donde no es necesario”, manifestó el jefe de cartera.

Más que contar un número de hectáreas afectadas en el Páramo del Sol, el funcionario de la Gobernación de Antioquia hizo una advertencia a los turistas sobre las prácticas recreativas que están haciendo en los páramos.

Es de recordar que Antioquia tiene páramos como el del Sol en Urrao y el de Belmira en la subregión del Norte, en donde la vegetación -especialmente los frailejones- ayudan a absorber la humedad del ambiente y formar afluentes de agua.