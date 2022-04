Castillo de San Felipe recibió 10.336 visitantes en día de entrada gratis

Un día de juegos y diversión tuvieron los colombianos que aceptaron la invitación de la Escuela Taller Cartagena de Indias (Etcar) a vivir su patrimonio durante la jornada de Entrada gratis al Castillo de San Felipe de Barajas realizada el domingo 24 de abril.

Durante este día, niños y adultos jugaron a la ‘peregrina’, el ‘trompo’, la ‘coca’ y brincaron la cuerda; también leyeron cuentos y dibujaron; asistieron a la obra de títeres inspirada en la fábula de Rafael Pombo, Rin rin renacuajo; y a la presentación de pantomima a cargo de Sombra bullera. El día cerró con la presentación de la agrupación musical Sensación.

Fernando Vargas, uno de los cartageneros que estuvo en el fuerte al finalizar su recorrido, dijo: “Me parece muy interesante que nos brinden a los cartageneros este espacio, no solo de conocer y venir a mirar la parte arquitectónica sino también conocer la historia que muchas personas no conocen”.

Por su parte, Daniela Mora, expresó: “Vengo de la ciudad de Bogotá, trabajo como guía de turismo en Bogotá y como traductora y se me hace muy importante tanto para el turismo local como para la cultura de la ciudad que se den espacios de gratuidad en lugares patrimoniales ya que la gente puede apropiarse y conocerlos, esto permite que Cartagena sea para los cartageneros y no solo Cartagena para los extranjeros”.

Esta programación cultural, en celebración al Día de los niños, fue diseñada por la Asociación de Arte Trotasueños, ganadora de la Convocatoria de Estímulos Fortificaciones 2022 para realizar cuatro jornadas de entrada gratis.

La jornada también contó con la presencia del Alcalde Mayor de Cartagena de Indias, William Dau Chamat, quien recorrió el fuerte y compartió con algunos de los colombianos que se acercaron a saludarlo.

En total, 10.336 colombianos estuvieron en el Castillo de San Felipe de Barajas en el día de Entrada gratis, lo que representa un 149 por ciento más de la cantidad de visitantes que se recibieron durante el día de mayor afluencia en la última temporada turística de Semana Santa (4.153), y un 300 por ciento más de lo que se recibe en un domingo normal que ronda en los 2100 visitantes.

Con sus 11.600 metros cuadrados el Castillo de San Felipe tiene una capacidad de carga de 7 mil personas al tiempo.

“Los días de entrada gratis son muy especiales para nosotros, nos preparamos especialmente para recibir a todos los colombianos para que lo recorran, aprendan se divierten y, sobre todo, se lleven el mejor de los recuerdos de su patrimonio fortificado”, expresó el director general de la Etcar, Rafael Cuesta Castro.

Agregando que “este patrimonio es nuestro, de todos los colombianos y de nuestros visitantes, para disfrutarlo y sentirnos orgullosos porque tenemos el sistema defensivo colonial más completo y mejor conservado, pero también todos tenemos la responsabilidad de cuidarlo y conservarlo para las futuras generaciones”.