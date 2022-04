"Yo tiré el celular": Domiciliario al que intentaron robar en Barranquilla

Habló el domiciliario al que no pudieron atracarlo en el barrio San Isidro, en Barranquilla, porque uno de los ladrones tuvo una aparatosa caída que quedó grabado en un video de una cámara de seguridad y ha sido viral en las redes sociales.

El joven, quien pidió, omitir su nombre, dio a conocer que el ladrón que se cayó de la moto tenía un cuchillo con el que pretendía atracarlo, y se da cuenta de la intención de los cuatro hombres en moto cuando escuchó los motores muy cerca.

Dice, que para evitar que le robaran su celular lo arrojó hacia la ferretería que estaba en la esquina, al lado de la vivienda en donde él se encontraba en la terraza.

"Yo estaba en la terraza y me percato que vienen hacia mí porque escucho la moto acercarse, allí me doy cuenta que el que se cae tiene un chuchillo, yo salgo a correr y tiro el celular hacia la ferretería y no miro hacia atrás", así fue su relato.

Manifestó que esta es la segunda vez que lo intentan atracar.