Corte falló a favor de docente que no fue contratada en estado de embarazo

La Corte Constitucional ordenó falló a favor de una docente de religión de un colegio en Barranquilla que reclamó por no contratación cuando estaba embarazada en plena pandemia. Además, debieron ofrecerle disculpas y pagarle por lo que dejó de percibir.

Es el caso de la profesora de religión Kellyn Catalán Pérez quien estaba laborando en el colegio británico de Barranquilla y que la Corte Constitucional determinó que "los derechos de la accionante a la igualdad y no discriminación y a vivir una vida libre de violencias fueron trasgredidos" por este colegio, esto porque afirma la mujer no le renovaron el contrato laboral en agosto del 2020 cuando estaba en estado de embarazo y en plena pandemia.

"Llega el mes de agosto y estamos en plena pandemia del 2020 y el colegio decide hacer una figura que era a los que no iba a contratar, a los que iban a contratar de manera inmediata y los que iban a estar en Stand Bye, en mi caso iba a estar en este estado junto a muchísimos compañeros. Me decían que no iba a quedar contratada era porque no habían muchos estudiantes, y a medida que iban ingresando los estudiantes nos iban contratando. Finalizando el mes de agosto, mis compañeros me dicen que estaban todos los alumnos, pedí una respuesta al colegio y ahí me dicen que no me iban a contratar. Entonces en mi condición de madre gestante siento que hay una discrminación y se vulneró mis derechos como mamá y embarazada", dijo la mujer a Caracol Radio.

La Corte Constitucional ordenó que a la mujer se le debe compensar económicamente del sueldo que dejó de percibir entre agosto del 2020 y junio del 2021 por la no contratación, además debe ser contratar a la mujer en el período académico en curso en una labor desempeñada en el último contrato de trabajo y se debe hacer en un mes.

Pero además el Colegio Británico debió ofrecer disculpas cinco días hábiles a partir de la notificación que fue el cinco de abril, y para la mujer, el colegio ofreció las disculpas en un periodo que superó lo ordenado

"Yo envié un desacato al juzgado porque ellos debían ofrecer disculpas en cinco días hábiles en un comunicado por escrito y publicarlo durante un mes en el portal web del colegio. Casualmente nos comunican a las dos de la tarde y a las tres nos llega las disculpas del colegio. Disculpas que deja muy claro que no están de acuerdo con la decisión de la Corte", sostuvo.

Manifestó que esta es una decisión que indica un precedente en cuanto al mundo laboral para las mujeres que están en estado de gestación.