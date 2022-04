Concejo pide más vigilancia en barrios vulnerables para frenar sicariatos

Ante el Concejo Distrital junto a los alcaldes locales, la secretaria del interior, Paola Pianeta y el Brigadier General Nicolás Zapata, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, presentaron las estrategias que se están desarrollando ante la ola de inseguridad que se viene presentando en la heroica.

El incremento de las muertes violentas, el sicariato y los atracos, fueron los puntos claves que se debatieron en el recinto de la democracia y los que mostraron las principales falencias que presenta el Distrito por mantener la seguridad de la heroica.

El concejal David Caballero afirmó que las entidades pertinentes no han socializado con la corporación las últimas decisiones que han tomado en las mesas de trabajo, en la cual no invitaron a los cabildantes, y mucho menos han presentado resultados ante la ciudadanía.

Por su parte, Pianeta presentó parte de la operación Lázaro, que se puso en marcha el 1 de abril, la cual priorizó algunas zonas de la ciudad en donde el incremento de la inseguridad ha sido mucho mayor.

El general Zapata dijo que en la ciudad existen dos percepciones diferentes, pero aseguró que la Policía Nacional se basa en las cifras, las cuales vienen bajando a medida que las estrategias se están implementando. El alto oficial habló de la caracterización de los homicidios, los cuales en su mayoría han sido perpetrados por la confrontación interna del crimen organizado.

El concejal Javier Julio enfatizó en que está claro que existe una vendetta entre bandas criminales de la ciudad, pero aseguró que la administración distrital debe tener estrategias para contrarrestar estas rencillas que afectan a las comunidades. A su vez, el concejal del partido Mais solicitó incrementar los programas sociales que buscan inculcar la tolerancia en la ciudadanía.

Sobre el tema de la inseguridad el concejal, César Pión del partido de la U, explicó que las medidas que se tomen deben ir enfocadas hacia la prevención mas no la corrección de los actos delictivos. Señaló que en la ciudad, tanto en la actual administración como en las anteriores, se ha vuelto costumbre atender los problemas de inseguridad cuando ocurren los hechos y no se busca evitarlos. Del mismo modo criticó que las estrategias que se han puesto en marcha han sido paliativas y no atacan el problema de fondo.

En ese orden de ideas, el cabildante explicó también que desde la administración se debe reforzar la seguridad en los barrios más vulnerables de la ciudad en donde se han presentado la mayoría de casos de sicariato en las últimas semanas y no solo reforzar la vigilancia en barrios de estratos altos para proteger solamente a los turistas.

En el mismo sentido, Sergio Mendoza, concejal del partido Verde, enfatizó que quedó comprobado en este debate que el distrito no cuenta con una política clara que establezca unos lineamientos para combatir la problemática estructural de los jóvenes en Cartagena, que es necesario construir estrategias integrales para acabar con el flagelo de la delincuencia.

De igual manera, el concejal Rafael Meza del partido Conservador, solicitó a la administración buscar mejores programas para combatir la delincuencia en la ciudad, que baje los índices de criminalidad y homicidios en el distrito, porque los actuales no están dando resultados.