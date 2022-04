Fajardo visitó Pereira y denunció corrupción en el Gobierno de Duque

En una rueda de prensa que tuvo lugar en un restaurante de la capital risaraldense, el candidato de la coalición Centro Esperanza manifestó que el escrutinio de las elecciones al Congreso de la República dejó como resultado un panorama de desconfianza entre la ciudadanía: en ese orden de ideas, Sergio Fajardo señaló que él también desconfía de lo que pueda pasar en la primera vuelta presidencial, la cual tendrá lugar en el mes de mayo.

"En Colombia quién no duda hoy del papel de la Registraduría con todo lo que pasó. No se nos explicó, no han dado la cara y entonces seguimos en esta Colombia que tiene cada día más rabia, cada día más molestia porque están creyendo que la ciudadanía no piensa, que la ciudadanía no entiende y ese es un daño gigantesco que este Gobierno le ha hecho a Colombia", dijo.

Por otro lado, dijo que hay 52 billones de pesos de recursos públicos en riesgo debido a que están siendo utilizados para hacer campañas en el país y que ese habría sido el motivo por el que el gobierno de Iván Duque hizo cambios en la Ley de Garantías.

Por otro lado, mencionó que una de sus principales banderas es acabar con la corrupción en Colombia y recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones.

"Este Gobierno, que cuando el presidente Duque estaba en el Senado, decía que no se podía cambiar esa ley, lo primero que hizo fue levantarla. 52 billones de pesos están contratando, nos están robando, están usando la plata para hacer política", agregó.

Asimismo, el candidato presidencial manifestó que otro acto de corrupción se evidencia en las principales entidades del país como la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría debido a que, según sus declaraciones, el gobierno de Duque ha querido tapar lo que ha hecho y proteger sus negocios, colocando al frente de dichas entidades a los amigos del presidente o de su grupo político.

Durante esta semana, Fajardo estará visitando las otras ciudades capitales del Eje Cafetero, mostrando su plan de gobierno y visibilizando sus propuestas.