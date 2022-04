Inició dispositivo de seguridad en carreteras de Bolívar

Las vías de Bolívar están en óptimas condiciones para quienes decidan viajar por el departamento esta Semana Santa y la secretaría de Movilidad departamental, procurando que los bolivarenses y turistas que lleguen al territorio puedan trasladarse de manera segura, ha articulado, junto a la Agencia de Nacional de Seguridad Vial, a los diferentes organismos de tránsito para evitar accidentes durante la celebración de la Semana Mayor.

Dairo Kulman, secretario de Movilidad Departamental explicó que "en estos momentos no tenemos ningún problema en las vías, no tenemos restricciones, no tenemos derrumbes, todas están listas para transitar sin ningún problema".

Para los operativos que se te tienen programados, en cuanto a controles viales, el departamento cuenta con 11 organismos de transito ubicados en Cartagena, Turbaco, Arjona, Clemencia, San Juan Nepomuceno, El Carmen, Magangué, Mompox y Santa Rosa del Sur.

Desde la Administración Departamental se extiende la recomendación a todos los conductores que van a transitar las carreteras de Bolívar que antes de salir revisen sus vehículos, el estado tecnomecánico de los mismos, que respeten las señales de tránsito y siempre tengan a la mano un botiquín, equipo de carretera y realizar pausas activas de ser necesario.

Igualmente se insta a todos los ciudadanos y visitantes a vivir esta Semana Santa con tolerancia y respeto.