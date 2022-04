Polémica por plan embellecimiento de la ciudad liderado por Corponor

Una polémica se generó en la ciudad alrededor de un proyecto de intervención de 40 mil metros que comprende diez espacios públicos donde se realizaran trabajos de ornamentación y embellecimiento en la ciudad de Cúcuta liderado por la Corporación Ambiental Corponor.

El director de la entidad ambiental Gregorio Angarita dijo a Caracol Radio que "este proyecto fue notificado a las autoridades municipales en dos comunicaciones previas que se hicieron a la administración de Jairo Yáñez, en los mismos se explicó el alcance del proyecto, la forma como se ejecutaría, la inversión proyectada y toda la información de manera respetuosa y oportuna".

"El alcalde no ha entendido que son obras de beneficio colectivo y qué esta iniciativa fue apoyada en el comité en pleno de la corporación presidido por el señor gobernador Silvano Serrano, pero lamentablemente nos encontramos con el rechazo de la administración que empezó a desmontar el poli sombra que se había instalado de manera preventiva en torno a las obras".

Indicó además que "con el alcalde resulta difícil hablar, y lamentamos estos hechos que la corporación ha querido realizar como un bien colectivo para toda la ciudad, no se puede actuar bajo actuaciones caprichosas y argumentando que soy yo el dueño de la casa. Hay asuntos que cada una de las entidades tienen su competencia, sus roles y sus misiones, nunca habíamos tenido una situación tan lamentable como esta".

El alcalde Jairo Yáñez explicó a Caracol radio que " la decisión se tomó porque la corporación no había informado a la administración del proyecto. A mí me preguntan qué están haciendo como dueño de casa y yo no sé. Entonces creo que debe haber consenso y estamos dispuestos a trabajar en ese sentido por el ornato de la ciudad y se debe acatar lo que dispone el Plan de Ordenamiento Territorial".

Lea además:Reunión para intentar conjurar paro cocalero del Catatumbo

Después del cruce de mensajes se tiene previsto se reúnan los funcionarios de las dos entidades para aclarar la situación.