Nuevo caso de presunta intoxicación de niños con viagra

Los papás del colegio Villemar del Carmen denunciaron una intoxicación de varios estudiantes en medio de una actividad que se encontraba haciendo el colegio, según los padres algunos niños habrían ingerido gaseosa con viagra.

“Mi hijo me dijo, <<mamá, parece que me dieron algo>>, porque habían propuesto una actividad de compartir que es una actividad en donde rotan los alimentos y comparten la comida. Al rato vuelve y me escribe el niño y me dice que le dieron viagra en una gaseosa”, dijo Johanna Herrera, mamá de una menor.

Los niños inmediatamente se sintieron mal, comenzaron a dar aviso a lo profesores y a sus padres a través de llamadas.

“En ese momento el niño se puso a llorar y me dijo que tenía miedo, que el corazón le latía muy rápido y que sentía ansiedad”, explicó.

Según los padres de familia, los representantes del colegio no han querido hacerse responsables de lo ocurrido, mientras tanto la Secretaría de Salud que tuvo conocimiento del tema está al frente del caso, los niños fueron llevados a centros asistenciales.