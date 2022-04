Jueves 7 de Abril, las principales noticias de Armenia y Quindío

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Alza en el precio de la papa, yuca y plátano en la central mayorista de Armenia, Mercar afecta el costo de vida de los ciudadanos.

La propietaria de la distribuidora Papa y Panela M&B de Mercar Mónica Maria Bernal reconoció la problemática respecto al incremento de los productos agrícolas en especial de la papa.

Dio a conocer que el año anterior compraba el bulto a 50 mil pesos y a hoy está en más de 100 mil pesos lo que genera aumento de precios para los clientes. Fue clara que no hay bolsillo que aguante la disparada de precios por lo que incluso han evidenciado la reducción de ventas porque quienes le compran ya no lo hacen en la cantidad habitual

Así mismo la propietaria de la tienda Variedades el Recreo, Jenny Arias manifestó que han evidenciado los costos de los insumos lo que genera gran afectación. Respecto a lácteos y los artículos de papelería aseguró que existe alto incremento en los precios.

Y es que según las cifras del Dane Armenia ocupa el octavo lugar donde más se incrementaron los precios de los alimentos, los economistas llamaron la atención para que los ciudadanos organicen su economía pero además a las autoridades para buscar incrementar la producción de alimentos en el departamento.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Grave denuncia de madre de familia por un presunto abuso sexual en contra de su hijo menor de 5 años de edad en un colegio de Armenia, autoridades educativas investigan el hecho

El presunto hecho se registró en la institución educativa Ciudadela de Occidente de la ciudad donde al parecer en el baño el menor de edad fue víctima del abuso por otro estudiante de mayor grado escolar.

La madre del menor esta consternada por la situación la cual ya denunció ante la Fiscalía de infancia y Adolescencia con el fin de que este tipo de hechos no vuelvan a presentarse. Señaló que no ha contado con el apoyo por parte de las directivas del colegio puesto que no han permitido ver cámaras de seguridad y esclarecer el caso, así que estableció denuncias también en ICBF y Secretaría de educación.

Al respecto la secretaria de Educación, Julieta Gómez de Cortés, informó que conocen del caso puesto que fue dado a conocer por la propia madre del menor, es así como en articulación con el ICBF plantean el acompañamiento respectivo. Aseguró que las directivas del colegio han hecho lo pertinente en cuanto a establecer los protocolos respectivos frente a este tipo de denuncias.

La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en el Quindío, Adriana Echeverry, si bien no se refirió puntualmente al caso evidenció la ruta para la atención especializada sobre las denuncias de violencia sexual en el entorno escolar.

Afirmó que las instituciones educativas deben brindar atención inmediata en salud física y mental de los afectados, informar de la situación a la policía de infancia y adolescencia, realizar seguimiento por parte del comité escolar de convivencia y de la autoridad que asuma el conocimiento. Luego desde la entidad establecen la verificación de derechos de los menores.

Caracol Radio consultó a la rectora del colegio involucrado en esta denuncia, pero sostuvo que no iba a pronunciarse al respecto.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

1.500 policías en el Quindío reforzarán la seguridad en semana santa

En el departamento se llevó a cabo el lanzamiento oficial de la estrategia de seguridad para esta importante temporada en la que se espera gran afluencia de turistas.

El coronel Jorge Mauro Córdoba, comandante de la Policía del Quindío, informó que desplegarán los operativos en los sitios de concentración de turistas como alojamientos, balnearios, pero también en los recintos religiosos por las actividades a desarrollar en el marco de la semana mayor.

Así mismo entregó recomendaciones a las personas que se van a desplazar a otros lugares del país para que sus viviendas las que recomienden con vecinos de confianza con el fin de evitar hurtos.

Otro de los componentes del plan es el de la preservación de la naturaleza por lo que llamó la atención de turistas y religiosos a evitar el uso de la palma de cera para el tradicional domingo de ramos por lo que significa como árbol nacional y por eso la importancia de su conservación.

Respecto a la movilidad sostuvo que tienen especial atención en la Vía La Línea por las expectativas de movilización de vehículos, pero sobre todo por los deslizamientos que se han registrado en Cajamarca-Ibagué que afectan la movilidad de todo el corredor vial.

Afirmó que están al tanto para garantizar la seguridad de conductores por lo que ante las contingencias establecen los cierres oportunos.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Armenia, La Tebaida y Quimbaya son los municipios más afectados por homicidios en el Quindío

En lo corrido del año ya son 39 homicidios en el departamento donde el esclarecimiento de los mismos alcanza el 47%.

El Coronel Jorge Mauro Córdoba, comandante de la policía, señaló que están priorizando los municipios con mayor afectación para disminuir la problemática que en la mayoría de los casos está relacionada con ajuste de cuentas e intolerancia. A pesar de los casos como el fin de semana que en menos de 24 horas fueron dos en Armenia, sostuvo que hay reducción en comparación al año anterior.

La mayoría de casos en los que denuncian desaparición de menores en Quindío realmente se generan por evasión del hogar

El Coronel Jorge Mauro Córdoba, comandante de la Policía del departamento, entregó las claridades frente a los casos que se viralizaron a través de redes sociales en los que señalaban desaparición de varios menores de edad e incluso de un grupo organizado dedicado a esta actividad delictiva.

Aseveró que la mayoría de los casos los menores salen de sus viviendas por sus propios medios por diferentes situaciones familiares por eso la importancia del diálogo. Y es que en lo transcurrido del año se han presentado 84 casos por evasión del hogar.

Añadió que siempre están dispuestos a atender las denuncias de padres de familia y en medio de las investigaciones se esclarecerlos.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La quindiana María Fernanda Aristizábal representará a Colombia en Miss Universo

Así lo dio a conocer La presidenta de la organización Miss Universe Colombia Natalie Ackermman durante rueda de prensa en el Hotel Dan Carton en la ciudad de Medellín y con la presencia de la Reina Nacional de la Belleza en el 2020, la quindiana María Fernanda Aristizabal Urrea luego de dos años puede cumplir el sueño de representar al país en Miss Universo que aún no tiene fecha para su realización.

La presidenta de la organización confirmó que en el acto de hoy solo se impuso la banda como Miss Universe Colombia a María Fernanda pero habrá un acto de coronación como la representante de Colombia en el certamen nacional.

En sus primeras declaraciones como Miss Universe Colombia expresó “muchas gracias a la organización, por esta oportunidad de cumplir un sueño de representar a mi país en Miss Universo y vamos por esa corona”

La Alcaldía de Armenia, a través de la Secretaría de Salud, programó para hoy jueves 7 de abril, jornada de vacunación COVID-19 en los centros comerciales Calima y Unicentro, y en el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA. Las personas interesadas podrán acercarse a estos puntos y adquirir el biológico presentando el documento de identidad original y el carné MiVacuna.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El principal reto en el Quindío es conformar la cadena productiva del Cannabis

El Secretario de Agricultura del departamento, Julio César Cortés, reconoció que hasta el momento no hay conformación como tal de la cadena por lo que avanzan en esas labores de mesas y socialización correspondientes.

Además, manifestó que hay mucho desconocimiento sobre el tema por todas las situaciones que se desencadenan en materia de seguridad y orden público. Informó que el departamento cuenta con las condiciones para llevar a cabo los cultivos por eso es clave la articulación con el Ministerio de Agricultura.

La Asociación de Técnicos Electricistas y Electromecánicos del Quindío (ATEEQ) y EDEQ presentaron la nueva oferta comercial soluciones a tu medida, con la que los clientes de EDEQ podrán acceder a los servicios profesionales de los técnicos electricistas adscritos al colectivo mediante el programa SOMOS Grupo EPM.

Víctor Hugo Varela Meléndez, presidente de ATEEQ manifestó que este programa sirve para resolver problemas en instalaciones de usuarios residenciales y pequeños comercios e iniciamente serán 100 técnicos electricistas los que prestarán este servicio.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Por solicitud de la ciudadanía, y autorizadas por la CRQ, se realizan labores de poda y tala de árbol urbano en los barrios Mercedes del Norte y Villa Andrea en Armenia

Con el fin de continuar adelantando la reparación total entre Malibú y Tres Esquinas, por parte del Instituto Nacional de Vías, a partir de hoy jueves 7 de abril y hasta nueva orden, el carril norte-sur se habilitará en contraflujo (doble vía) de forma permanente (lunes a domingo).

Autoridades viales indicaron que se le dará prioridad al tránsito vehicular y comercial local a través de la calzada derecha sentido sur norte, y que los conductores que deseen tener mayor agilidad en su movilidad pueden tomar las vías alternas: avenida 14 de octubre, avenida Montecarlo y Calle 50.

Hoy jueves 7 de abril entre 9:00 a.m. y 4:00 p.m. se realizará Micro Rueda de Empleo en el Politécnico Master Web ubicado en la carrera 26 # 39 -38 – Calarcá donde las compañías People BPO y Accedo ofertarán vacantes en servicio al cliente en español e inglés, Los interesados deberán llevar sus hojas de vida para aplicar a las más de 400 vacantes ofrecidas por ambas compañías.

En deportes, hoy hay fútbol en Armenia, clásico cafetero, partido de vuelta por la Copa Dimayor entre el Deportes Quindío y el Once Caldas de Manizales a las 5y30 de la tarde en el estadio Centenario de Armenia.