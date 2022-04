Juez deja en libertad a presuntos violadores de un abuelo en Neiva

Con total asombro, la Fiscalía y la víctima de un caso de abuso sexual en Neiva observaron como un juez de la República dejó en libertad a Luis Alejandro Comba, de 44 años de edad y Arley Charry Rivera, de 20 años, quienes serían al parecer, los responsables de acceder sexualmente a un anciano de 77 años de edad.

De acuerdo a la Juez Octavo Penal con Función de Control de Garantías, a pesar de la solicitud de medida privativa de la libertad, la juez consideró que no era procedente pues no existen más denuncias en contra de los capturados, no tienen antecedentes ni anotaciones judiciales por lo que consideró que no eran peligro para la sociedad.

Es de recordar que, los hechos ocurrieron el pasado mes de marzo del presente año, en zona rural del corregimiento de Guacirco, donde Sixto Charry Sánchez caminaba hacia su lugar de residencia cuando se encontró en el camino a estos sujetos, quienes lo llevaron a la fuerza para accederlo carnalmente.

La lamentable decisión ha sido rechazada por la comunidad, pues dicen que no tienen garantías por parte de la justicia.