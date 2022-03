Consejo de Estado confirma pérdida de investidura de concejal de Manizales

El Consejo de Estado confirmó la pérdida de investidura para el abogado Diego Tabares Prieto quien fue elegido concejal de Manizales para el periodo 2020 – 2023 en representación del Partido Conservador.

De acuerdo con el Especialista en Derecho Administrativo no ha sido notificado de la sentencia pero en diálogo con Caracol Radio se mostró respetuoso de las decisiones judiciales, y en este caso puntual del fallo a la demanda que fue interpuesta por el ciudadano Simón Arango Noreña.

El caso tiene que ver con un conflicto de intereses en los que estaría involucrado Jairo Tabares, padre del corporado.

“Del Consejo de Estado no he conocido en este momento la sentencia como tal ni los pronunciamientos de este órgano. Tendré que tomarme el tiempo para que me notifiquen puntualmente y me entreguen la información precisa”, afirmó Tabares Prieto.

Además dijo que “como conservador acata las decisiones judiciales. En ese orden de ideas acá todavía quedan alternativas después de la revisión del fallo. Se puede acudir a una acción constitucional, también queda la revisión ante sala plena. No obstante ya es una decisión que va en contra mía”.

La curul de Diego Tabares sería ocupada por el también Conservador Simón Ramírez.

Le puede interesar:

Recompensa en La Dorada para capturar a tres fleteros

El abogado Iván Darío Delgado Triana es el nuevo contralor de Manizales

Revisiones a los surtidores de combustible en Villamaría

Entérese de todas las noticias de Manizales y el Caldas. Síganos en Twitter como @caracolcaldas y en Instagram @caracol_manizales y sintonícenos en el frecuencia 1180AM.