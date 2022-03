“No le voy a permitir a ninguno de los gerentes suyos que me trate de ruin"

En medio de una reunión con la que buscan encontrar soluciones a la crisis financiera que vive la red de salud del departamento, sostenida entre el gobernador de Caldas, el director de la Territorial de Salud, los representantes de los hospitales del departamento y de manera virtual el superintendente de Salud, Fabio Aristizábal Ángel, este señaló al mandatario caldense que, no va a permitir que los gerentes de los hospitales lo traten de ladrón.

“A veces la gente no entiende, por más de que lo explico. Lo que yo si no le voy a permitir, a ninguno de los gerentes suyos es que me traten de ruin, de malandro, de cómplice, de que me confabulé, de que estoy robando, porque no lo voy a permitir gobernador, aquí no está prevaricando nadie; probablemente los que están prevaricando son los que dicen eso”, resaltó el Supersalud.

Dijo además que desde uno de los hospitales formularon una tutela en su contra, y aunque mencionó estar de acuerdo con que usen esos mecanismos, enfatizó en que no fue interpuesta ante el ente correcto, por lo que debieron presentarla ante la Fiscalía.

Por otra parte, ante el proceso de apoyo y recuperación de la cartera de las entidades de salud, aseguró que desde la Supersalud han hecho grandes esfuerzos para ayudarle al país a corregir la situación que ha llevado a esta difícil situación y mantener vigentes las EPS que si cumplen con la protección de los derechos fundamentales de los usuarios.

“Yo quiero que tenga la plena convicción, yo me hago valer por la red pública del país y porque tengan unos buenos contratos, de eso incluso le pueda dar fe, cada presidente de cada EPS, cada representante legal, de hecho, los que ya estoy sancionando cuando no hacen una buena contratación. Yo creo que, de la mano suya gobernador, de la mano de Carlos (director de la Territorial de Salud de Caldas), de las representantes legales de las distintas ESE y de las EPS receptoras, podemos hacer un buen ejercicio, que sea benéfico para todos”.

Frente a la solicitud de ampliar el plazo para radicar las cuentas por pagar de los hospitales por parte de la EPS Medimás, indicó que, buscará con el ente liquidador, conseguir ese tiempo adicional.

