Socializan soluciones para rehabilitar la Ruta 45

Una nueva reunión liderada por el gobernador del Huila, líderes de las concesiones viales que tienen a cargo la Ruta 45 en su llegada a Neiva y al sur del Huila, sirvió para conocer detalles de los avances de la rehabilitación vial en el puente afectado por la creciente del río Arenoso.

Son dos las soluciones en las cuales trabaja la concesionaria Ruta al Sur para dar solución a la rehabilitación de la movilidad en el puente ubicado sobre el Rio Arenoso, de acuerdo a lo expresado por Juan Carlos María Castañeda, gerente de la concesionaria Ruta al Sur.

“Dentro de esas soluciones tenemos previsto la construcción de una vía a través del cauce , una vía controlada , segura, en un ancho de doble carril , solución que estamos implementando desde este preciso momento, ya tenemos el 50% de la tubería en el sitio y de forma paralela estamos haciendo las correcciones aguas arriba del puente tendientes a hacer un encauzamiento del río , evitar la recurrente socavación sobre el estribo sur y de esa forma lograr en una primera etapa dar transitabilidad por ese paso”, expresó el gerente general.

Igualmente se trabajará en un apuntalamiento temporal del puente que requiere la construcción de unos pilotes, una cimentación profunda, que no sea susceptible de futuras socavaciones, y a través de ese apuntalamiento, permitir nuevamente la operación temporal del puente porque estamos considerando la solución del mediano y largo plazo que podría ser la construcción de un nuevo puente.

La solución temporal a través del cauce estimamos tenerla el 20 de abril a más tardar, y el apuntalamiento temporal del puente, que fue la segunda que hice mención, un mes después, es decir el 20 de mayo.

Movilidad al sur

El Ministerio de Tránsito y Transporte estableció las restricciones expedidas para la movilidad vehicular aplican:

Desde 6:00 a.m. a las 9:00 a.m. y de las 4 p.m. a las 8 p.m. pero únicamente para vehículos tracto camión, es decir, que no están cobijados allí los vehículos tipo camión, camioneta o doble troque como tampoco cobija a aquellos que transportan alimentos porque pueden transitar sin ningún tipo de restricción. Todo esto con el fin de facilitar la movilidad y evitar el caos.